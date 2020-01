Reitera Nieto su respeto al fiscal

Ciudad de México.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que siempre ha tenido una actitud de respeto hacia el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que éste último señaló que hay "unidades" del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia.

Al ser entrevistado afuera de Palacio Nacional, Nieto señaló que su posición siempre ha sido ajustada a derecho y que conoce los límites legales a los que debe sujetarse al momento de informar sobre el trabajo de la UIF para no afectar el debido proceso.

"Siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal y creo que lo más importante es que las instituciones sigan trabajando de forma coordinada, solamente el año pasado le dimos a la FGR 660 notas de inteligencia por peticiones de ellos", dijo.

La semana pasada, Alejandro Gertz Manero afirmó que la FGR respeta la presunción de inocencia pero que hay otras "unidades" del gobierno federal, sin señalar directamente a la UIF, que no lo hacen así y ponen en riesgo los procesos.

"Hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno, que no respetan esa presunción (...) nosotros sí lo tenemos muy claro y no hacemos este tipo de afirmaciones que vayan en contra de la presunción de inocencia porque no son legítimas y además generan una grave crisis en el aspecto procesal porque luego nos acusan de faltas al debido proceso, no lo hacemos, hay quien sí lo hace y todos lo sabemos, así que no debe ser", dijo.