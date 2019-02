Reitera llamado a aprobar la Guardia

Apodaca, Nuevo León.

Al afirmar que la Guardia Nacional (GN) será como los Cascos Azules, el Ejército de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a senadores y diputados del PAN a que no politicen el mando militar de la Guardia Nacional y reconsideren la aprobación de este cuerpo de seguridad para garantizar la paz en el país.

"Se van a respetar derechos humanos y para que se tenga una idea clara, la Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU, que va a tener como fundamento principal garantizar la seguridad pública, con el respeto a derechos humanos y uso regulado de la fuerza", enfatizó.

En rueda de prensa en el Campo Militar 7 de Apodaca, Nuevo León, López Obrador dijo que la Guardia Nacional podría ser el equivalente a los casos azules.

El presidente sostuvo que no tiene ningún problema de conciencia porque no es un Ejército golpistas y él nunca dará la orden para que los soldados y marinos repriman al pueblo.

Señaló a los diputados y senadores de Acción Nacional de "agarrar" el tema de la Guardia Nacional como una bandera para enfrentar políticamente al gobierno federal.

"Los llamo a que reconsideren porque es un asunto muy importante para garantizar la paz en el país. Ya vamos a tener otros temas para confrontarnos de manera civilizada, con urbanidad política. Pero con esto no apostemos a la politización, por encima de intereses partidistas está el interés general", expresó.

Pidió a los legisladores panistas actuar de manera responsable, y ejemplificó que hay gobernadores de ese partido que opinan que se debe apoyar a la Guardia Nacional.

El titular del Ejecutivo Federal sostuvo que hay diferencias porque considera que en el PAN son conservadores y él se dice "con mucho orgullo" que es liberal.

Aclaró que su administración necesita la aprobación de la Guardia Nacional para tener un mayor número de elementos para las labores de seguridad y vigilancia, además de que las Fuerzas Armadas puedan actuar en materia de seguridad pública, "en el marco de la ley y sin simulaciones".

REUNIóN DE SEGURIDAD

López Obrador sostuvo su primera reunión del Gabinete de Seguridad fuera de la Ciudad de México, con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, donde coincidieron que lo principal es la prevención y la coordinación en el combate de la inseguridad.

En su la 7 zona militar, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que este tipo de reuniones se llevarán a cabo en diferentes estados de la República.

"Buscamos la coordinación que es muy importante para garantizar la paz y la tranquilidad en el país", dijo.

Censura el apoyo de corruptos perredistas

>El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara la reforma para sancionar con prisión preventiva los delitos relacionados con actos de corrupción, robo de hidrocarburos y electorales.

>Sin embargo, expresó que no estaba de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios.

>Ello en referencia a que diputados experredistas, vinculados a posibles actos de corrupción, votaron con la mayoría de Morena y sus aliados para avalar el dictamen.

>"No estoy de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica a los medios, creo que los medios también son el fin. No se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, por eso son importantes los medios, no sólo el fin".

López Obrador aseguró que no estaba enterado de cómo fue la votación, no obstante reiteró que fue un paso muy importante.