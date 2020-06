Reitera INE gratuidad de constancia oficial

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) hiciera públicas algunas denuncias por supuestos gestores que cobran cuotas para entregar credenciales para votar durante este periodo de contingencia, en Reynosa se insiste en que cualquier trámite relacionado es gratuito, sin la necesidad de intermediarios.

Adrián Donato Pérez Carrillo, vocal ejecutivo de la junta distrital 02, reiteró a la población que la única opción para obtener un documento de identidad temporal, es a través de una constancia, la cual se obtiene al acceder a los portales oficiales del INE.

La constancia está disponible para quienes extraviaron o fueron víctimas de robo de su credencial para votar, o que debido al cierre de los módulos del INE no pudieron recoger el plástico.

Para evitar la falsificación, cuentan con códigos QR con información encriptada que las instituciones públicas o privadas podrán verificar.

"Estamos conscientes de que una credencial es muy importante, por eso están disponibles estas constancias que pueden tramitarse desde casa, y que llegan en un periodo no máximo a siete días, no tienen ningún costo y no se requiere de intermediarios, es algo temporal que implementó el organismo", mencionó Pérez Carrillo.

Al no existir todavía fecha para la reapertura de los módulos o de los centros de atención, la constancia podrá solicitarse hasta el 1 de septiembre.

"El principal requisito es tener un registro en el padrón el INE; es útil en casos de robo o extravío, no para los que tienen el plástico vencido, para ellos hay opciones de validez si la terminación es 19, pero si es 18 ya no podemos hacer nada, tendrían que esperar, lo mismo para los que apenas cumplieron la mayoría de edad", explicó el vocal.

Los módulos del INE en Reynosa cerraron desde finales de marzo, incluidos los de centros comerciales.