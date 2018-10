Reitera la ´cartilla´ de López Obrador. ´No robar, no mentir, no traicionar´

Matamoros, Tam.- "No vamos a solapar a ningún funcionario en mi administración, quien no cumpla se va, no vamos a caer en la corrupción", dijo Mario Alberto López Hernández en su mensaje tras haber tomado protesta como nuevo presidente de Matamoros.

"Mi gobierno tendrá como principios fundamentales en su actuar el no mentir, el no robar y el no traicionar, por lo que nos vamos a regir por nuestros tres valores fundamentales, la honradez, el respeto y la confianza entre todos", manifestó.

Exhortó a todos los presentes en el evento y a todos los matamorenses en general, a trabajar de manera conjunta gobierno y sociedad, ya que sólo de esta manera se podrá tener una mejor ciudad.

Destacó que su gobierno se basará en una democracia participativa, donde el empoderamiento del pueblo deberá de fortalecerse, y para ello se formarán los consejos vecinales para tomar decisiones por igual.

López Hernández adelantó que Matamoros será una de las 15 ciudades que fue tomada en cuenta por el programa integral para el combate a la pobreza extrema, propuesta por el futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"El beneficio para nosotros consiste en una inversión de 10 mil millones de pesos, en donde 56 colonias serán urbanizadas al 100 por ciento en infraestructura básica y social, siendo un hecho histórico para Matamoros", dijo.

Todo esto lo dio a conocer en el marco de la toma de protesta como presidente municipal, evento que se llevó a cabo en el centro de Convenciones Mundo Nuevo, en donde el alcalde saliente Jesús de la Garza Díaz del Guante, fue el encargado de tomar la protesta al nuevo edil municipal.

-

Reaparece Lety Salazar

La exalcaldesa de Matamoros Leticia Salazar reapareció este domingo en el evento de la toma de protesta del nuevo alcalde de esta ciudad fronteriza.

Llegando de una forma discreta, intentó no ser vista por los medios de comunicación. Llegó sonriente, con un vestido en color rosa, con su pelo alaciado, metiéndose entre la gente.

Al ser alcanzada por el reportero se le preguntó si había recibido la invitación por parte de Mario López para estar ahí, a lo que dijo, "sí estoy muy contenta de atender la invitación y obviamente deseando todo el éxito".

El reportero le preguntó si había recibido alguna invitación para participar en esta administración municipal, a lo que manifestó que se encuentra retirada de la política "y así estoy bien".

¿Ya no regresa a la política?

"Todo a su tiempo, así estoy muy bien ahorita, muy contenta".

Mientras tanto otro reportero que le logró dar alcance le preguntó si formaría parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, a lo que respondió: "se escuchan muchas cosas, pero así estoy muy bien ahorita, muchas gracias".

Los reporteros insistieron sobre las investigaciones y auditorias que existen en su contra, obteniendo como respuesta de la exedil municipal: "hoy es el día de Mario y nos vamos a concentrar en apoyar a Mario, muchas gracias". Se retiró a ocupar uno de los lugares al frente de la concurrencia.

ASISTE. Lety Salazar al llegar a la toma de protesta del alcalde Mario López.