Reitera Cabeza de Vaca necesidad de reciprocidad fiscal

Tula, Tam.- En la gira hospitalaria por Tamaulipas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, retomó el tema de la reciprocidad fiscal, solicitándole al mandatario más obras federales en la entidad.



"Ocupamos uno de los 10 primeros lugares en generación de empleo a nivel nacional, le hemos dado la vuelta. Ocupamos el séptimo lugar en inversión extranjera. Este pasado verano se rompió récord de visitantes y turistas: 3 millones 400 mil visitantes y turistas a nuestra tierra.

"Somos el estado más importante de la frontera norte de México. Más del 40 por ciento del comercio que cruza entre México y Estados Unidos pasa por tierras tamaulipecas; y más del 50 por ciento en temas ferroviarios.

"Pero le quiero dar un dato presidente, que probablemente usted desconozca, y probablemente los tamaulipecos también: somos un estado que aportamos mucho a la Federación... Con datos oficiales de Hacienda, del SAT, en 2018 Tamaulipas es el estado que más recursos aporta en impuestos a la Federación después de la Ciudad de México: 275 mil millones de pesos, eso es lo que es hoy en día Tamaulipas, eso es lo que aporta a la Federación", enfatizó.

El mandatario estatal señaló que ha sostenido pláticas con el mismo presidente, afirmando que no se le ha hecho justicia a Tamaulipas. "Dado presidente que usted es un hombre justo, le queremos pedir simplemente reciprocidad para nuestra tierra: que lleguen más obras de infraestructura, y que no haya equivocación, no para que los ejerza el gobierno del estado ni el gobernador, simplemente necesitamos que parte de esos recursos que se van a la Federación lleguen a esta tierra, que lleguen también a Tula, en mejorar las condiciones de vida de todos los tamaulipecos. Esa es la petición que le hacemos señor presidente.

EVIDENCIA CARENCIAS

Por su parte Jaime Viviano Benavides Manzanares, director del Hospital Rural Tula, narró una serie de peripecias que han tenido qué realizar en el nosocomio para sortear las carencias. "Una vez tuve que cambiar el bisturí por una pala" para llenar costales con arena a fin de evitar que les llegara el agua.

"En IMSS-Bienestar todos somos polivalentes, porque todos le entramos a todo", dijo al solicitarle al presidente mejores condiciones para seguir trabajando. Previamente en privado el galeno le habría expresado al presidente la necesidad de un pediatra, a lo que se referiría luego el mandatario.

EPIDEMIA NEOLIBERAL

A su vez Zoe Robledo, director nacional del IMSS, inició por felicitar a todo el personal, admitiendo que además falta un psicólogo. Destacó asimismo que los recorridos por el país son para conocer de primera mano las necesidades que se tienen.

"En los últimos años el sistema de salud en México se contagió de esta grave epidemia del neoliberalismo mundial, una idea distante, fría, con mucha corrupción, con mucha lejanía de la gente. Pero afortunadamente hubo ejemplos, hubo esfuerzos, como el de IMSS Coplamar desde su inicio, que mantuvieron una posición distinta, e hicieron lo contrario, a pesar de este vendaval neoliberal que le pegó a nuestro país.

"Hoy aquí vuelve la esperanza en materia de salud, con una cuarta transformación que hace vigente lo que dice el himno del Seguro Social, que sigamos siendo un pueblo infatigable, que avanza siempre rumbo el porvenir y nunca hacia el ocaso", concluyó.

