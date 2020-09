Reitera apoyo a Trump

Donald Trump está en contra de la élite oscura, lo que es el cabal, el estado profundo, de las agendas globalistas de la ONU y OMS que traen planes de dominar y controlar el mundo bajo un régimen dictatorial Paty Navidad, Actriz

Ciudad de México.- Paty Navidad sigue causando polémica en las redes sociales. La actriz una vez más volvió a mostrar su apoyo a Donald Trump, quien busca la reelección como presidente de los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, la protagonista de novelas como "La fea más bella", "Por ella soy Eva" y "Mariana de la noche" compartió una serie de mensajes en donde muestra que no está de acuerdo con las críticas a Trump, ya que considera que es mejor persona que algunos mexicanos.





HABLA DE RACISMO

"No sé porqué tanto escándalo con el racismo, son buenos para identificar cuando los demás lo son, pero no aceptan que aquí viven millones de racistas. La mayoría de los mexicanos son más racistas que Trump. Joe Biden apoya el legalizar la pedofilia, es un pedofilo ¿Qué es peor?".

La cantante de 47 años no sólo cree que el republicano sea una buena opción para la Unión americana, sino que será el ideal para todo el mundo.

"Guste o no, estemos de acuerdo o no, Trump es la mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, reconstruir Latinoamérica u hacer América grande. Republicanos pro-vida y familia, demócratas Pro-muerte y pedofilia. PD. No se enojen, mejor investiguen".





LAS REACCIONES

La reacción de los internautas no tardó en llegar y varios de sus seguidores coincidieron con la originaria de Tapachula.

"Además Trump tiene mucho apoyo de afroamericanos y de hispanos. No es un santo, pero democráticamente hablando es lo menos malo que votar por los Demócratas", "Bien dicho, en México la gente es muy racista, y eso los convierte en hipócritas. Siempre critican todo, y se hacen las víctimas. Paty, te apoyamos y creemos" y "Paty ¿por qué te desgastas tanto? Hay personas muy dormidas" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

También hay algunos que la criticaron puesto que no creen que lo que comentó sean puntos a favor del empresario estadounidense.





SUS DETRACTORES

"¿Si sabes de Trump y Epstein, verdad? Es igual de pedófilo", "Sería una pena que Trump estuviera ligado al pedófilo mayor Jeffrey Epstein" y "No confundas pro muerte con pro aborto ni ambos con ser pro vida" fueron las respuestas de sus detractores.

El pasado 14 de noviembre, Paty Navidad subió una foto a su perfil de Instagram en donde se le puede ver portando una gorra con el mensaje "Make America Great Again" (Hagamos que América vuelva a ser grande), frase que Donald Trump usó durante su campaña rumbo a la presidencia.

"Donald Trump está en contra de la élite oscura, lo que es el cabal, el estado profundo, de las agendas globalistas de la ONU y OMS que traen planes de dominar y controlar el mundo bajo un régimen dictatorial, basado en el modelo del partido comunista chino, con totalitarismo tecnócrata-digital, recorte de los derechos fundamentales, humanos, cívicos, sociales y recorte a las libertades y garantías individuales, violentando la dignidad humana".