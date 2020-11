Reitera apoyo a Trump

Ciudad de México

SUN

Eduardo Verástegui reiteró su apoyo a Donald Trump por ser un presidente provida y estar en contra del aborto, además, aseguró que la gran mayoría de los mexicanos están con él.

A través de un video, el actor enumeró las razones porque las que apoya a Trump, que compite en las elecciones presidenciales con Joe Biden.

En primer lugar resaltó la defensa de Trump de los derechos de vivir de los bebés no nacidos.

"Apoyo al presidente Trump por su defensa de derecho de vivir de los bebés no nacidos, en los EU se abortan más de un millón de bebés al año, el 22% de ellos son niños y niñas latinos, cada año, la vida de más de 220 mil bebés latinos es descartada".

VISIÓN CORRECTA

Verástegui consideró que el aborto es el gran separador de las familias, pues aleja para siempre a los niños de sus padres, y aplaudió que Trump sea el presidente más provida que haya tenido Estados Unidos y que en consecuencia haya tomado acciones para evitar que el dinero de los contribuyentes se destine a organizaciones que practican o promueven el aborto en el extranjero.

Finalmente, el actor, que no es la primera vez que externa su apoyo a Donald Trump, reconoció que la visión económica que tiene el actual mandatario de Estados Unidos, es la correcta, pues es el presidente que llevó la tasa del desempleo hispano al más bajo nivel histórico, además de aumentar la tasa de propiedad de viviendas hispanas y estar comprometido con solucionar la problemática de los dreamers.

"Apoyo al presidente Trump por su visión del rumbo económico que debe tomar este país porque es el presidente que llevó la tasa del desempleo hispano al más bajo nivel histórico, porque Trump creó más de tres millones de empleos hispanos y aumentó la tasa de propiedad de viviendas hispanas, los hispanos pudieron cumplir el sueño de la casa propia".

"Apoyo a Trump porque se ha comprometido a dar una solución permanente a los dreamers, firmó una orden ejecutiva para la prosperidad hispana que busca elevar los intereses de nuestra comunidad. Apoyo a Trump porque todo esto son hechos, no palabras. Vota por Donald Trump".

ASÍ BUSCÓ CONVENCER

"Hoy nos toca elegir por un modelo social o por otro. Pasada la elección, el verdadero poder estará en la capacidad de encuentro, de diálogo y de ser hermanos.

"Si no somos nosotros, quiénes. Si no es ahora, cuándo. Todo lo que le sucede, bueno o malo, a un ser humano, también me sucede a mí. Porque somos un solo cuerpo, una sola humanidad. Vota por @realdonaldtrump".