Reinventan la gorra de Donald Trump

Y es que, de acuerdo al periódico El País, el accesorio se ha convertido en uno de los más populares entre los visitantes a Washington y en las redes sociales.

Sin embargo, los portadores no necesariamente son seguidores del presidente de los Estados Unidos, sino que usan la gorra de una manera irónica y para burlarse de los adultos.



A esto se suman artistas y diseñadores que han reinterpretado el mensaje para crear conciencia sobre causas sociales como la discriminación, la violencia, la apropiación cultural, entre otras.



Así, mensajes como "Make America Native Again", "Make America Gay Again" o "Make America Read Again" destacan entre ellos.