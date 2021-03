Reinstalan los filtros antivirus en puentes

Más de una docena de personas participaron en las actividades en las que se puso de manifiesto una vez más que varios residentes del lado americano ingresan a la ciudad para atender asuntos considerados como no esenciales, de ahí que por lo menos 50 fueron regresados.

Revisaremos que quienes visiten la ciudad cumplan con el protocolo de Salud y con venir a atender asuntos esenciales, de no hacerlo así, simplemente serán regresados* Adalberto Elizondo Rivera, Coepris Reynosa

“Quienes no cumplan con el protocolo de Salud establecido no pasarán, por lo que deberán no traer más de dos personas a bordo del vehículo, traer cubrebocas, venir para atender cirugías, a atender motivos laborales, entre otros más”, dijo Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a nivel local.

Los trabajos se iniciaron desde las 9:00 Horas y concluyeron a las 16:00 Horas, en ambos cruces, el que une a Reynosa con Hidalgo así como el de Reynosa-Mission.

El funcionario hizo un llamado a residentes del lado americano para que vengan únicamente a atender compromisos de tipo esencial y si no vienen a eso y no tienen de qué manera comprobarlo, es mejor que la visita la dejen para después, pues serán retornados, advirtió.

El personal Anticorrupción constata que el trato que se está dando a los visitantes sea el adecuado.

Al tratar de entrevistar a uno de los elementos de Anticorrupción, este no emitió comentario alguno y puso de pretexto que ya estaban por dirigirse al puente Reynosa-Mission, así como también irían a participar en otros recorridos, por lo que no había tiempo para la entrevista.