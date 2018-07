Reino Unido multará a Facebook por infringir la ley de protección de datos

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este miércoles que impondrán una multa de 500.000 libras —unos 565.000 euros— a Facebook por violar la ley de protección de datos en este país. La Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés), que vela por la privacidad y la libertad de información, ha indicado que la compañía incumplió su deber de proteger la información personal de sus usuarios y no fue transparente sobre cómo otras empresas accedían a esos datos.

La multa ya ha sido comunicada a la empresa estadounidense, que ahora tiene un tiempo para presentar nuevas alegaciones.

La cuantía de la multa es la máxima que puede imponer la ICO en base a la ley de protección de datos de 1998, que es la que se aplica en este caso. La sanción sería mayor si se hubiera aplicado la nueva norma, que entró en vigor el 25 de mayo de este año y establece un régimen sancionador muy severo. Las multas con la nueva regulación pueden alcanzar los 20 millones de euros o, en el caso de una empresa, el 4 % de su volumen de negocio anual mundial.

La ICO ha investigado a Facebook, junto a la consultora británica ya clausurada Cambridge Analytica, por el presunto acceso indebido a los datos de 87 millones de usuarios de la red social en todo el mundo. Esta información personal pudo usarse en la campaña del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, celebrado el 23 de junio de 2016. Los datos recolectados por Facebook también fueron supuestamente aprovechados por la consultora para afinar con perfiles psicológicos las estrategias de atracción de voto de la campaña de Donald Trump en 2016.

"Facebook ha sido el foco de la investigación desde febrero, cuando se encontraron evidencias de que se había utilizado esta aplicación para recolectar datos de millones de usuarios de Facebook en todo el mundo", explica la ICO en un informe publicado este martes. La jefa de privacidad de Facebook, Erin Egan, ha reconocido en un comunicado que la compañía debería "haber hecho más para investigar las acusaciones relativas a Cambridge Analytica y haber tomado medidas en 2015". "Hemos trabajado estrechamente con la ICO en su investigación de Cambridge Analytica, tal como hemos hecho con las autoridades de EEUU y otros países. Revisaremos este informe y responderemos pronto", ha añadido.

La comisionada británica de información, Elizabeth Denham, ha afirmado que lo importante es "restaurar la confianza en la integridad del proceso democrático". Para ello, Denham sostiene que es importante que los usuarios sepan qué es lo que se hace con su información personal. "La gente no puede ejercer control sobre sus datos si no sabe o no entiende cómo se usan", ha explicado.