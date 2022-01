Reino Unido condicionará entrada a mexicanos vacunados con Sputnik y Cansino

En un comunicado, el ministerio británico de relaciones exteriores señaló que, previo a viajar a Reino Unido, los viajeros mexicanos deberán reservar y pagar una prueba de covid-19, que se realizarán después de su llegada en el suelo inglés; sin embargo, precisó que no será necesario ponerse en cuarentena.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Reino Unido retiró a México de su "lista roja" de países con restricciones de viaje, y a partir del próximo 11 de febrero aceptará a los viajeros de este país que presenten sus certificados de vacunación, aunque no reconocerá a quiénes fueron inoculados con las vacunas Sputnik V y Cansino, que aún no han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El certificado de vacuna que emite el gobierno mexicano será reconocido por las autoridades británicas, e implicará que la persona viajera haya recibido la última dosis del esquema completo por lo menos 14 días antes de su llegada.

Las vacunas que aligerarán el proceso de llegada a Inglaterra serán las desarrolladas por los laboratorios AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Sinovac, Janssen, Sinopharm y Covaxin, pero no las Sputnik V y Cansino, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adquirió en los primeros meses de 2021.

"Si recibió una vacuna que no se encuentra en el listado anterior, debe seguir las reglas para las personas que no califican como completamente vacunadas", señaló el ministerio británico, al precisar que quiénes no recibieron esas vacunas deberán aislarse durante 10 días, llegar con una prueba de PCR de menos de 3 días, y reservar y pagar pruebas de PCR para los días 2 y 8 posteriores a su llegada.