Reinas de belleza pero no de la actuación

Los pasos que dieron en las pasarelas de los concursos de bellezas las convirtieron en reinas, pero en la actuación no lograron brillar de igual forma.

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, protagonizó la telenovela La Tempestad y actuó en la cinta 108 Costuras, pero después de esto, la tapatía no tiene planes de actuar.



Así como ella, otras reinas probaron trabajar como actrices, pero ahora prefieren desarrollarse en otras facetas distintas a la actuación.



Ximena Navarrete



Nunca digas nunca, es el lema de Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, pero al menos por ahora no quiere saber nada de la actuación.



Después de estar al lado de William Levy en la telenovela La Tempestad y en la película 108 Costuras, con Kuno Becker, José Ángel Bich, la tapatía no contempla seguir con proyectos similares.



"En este momento de mi vida no tengo pensado seguir como actriz. No quiero (hacer más películas), quién sabe en un futuro, por ahora no, pero nunca digas nunca...", comentó Ximena.



Priscila Perales



Su experiencia como miss es bastante, primero coronó como Nuestra Belleza México 2005 y se coló a las semifinalistas de Miss Universo 2006.



Más tarde, Priscila Perales obtuvo en Japón el título de Miss International 2007, para luego seguirle como actriz y después desistir.



La regia vive en Miami, donde hizo las telenovelas Eva Luna, para Univisión, Corazón Valiente, Pasión Prohibida y Reina de Corazones, para Telemundo.



"No sabía a dónde me llevaría mi siguiente papel actoral y mucho menos cuándo. Ese estilo de vida me daba mucha inestabilidad", confesó Priscila.



Lupita Jones



La primera Miss Universo mexicana, Lupita Jones, quien se coronó en 1991, hasta el 2013 se animó a ser parte de un melodrama.



Su debut lo hizo con el personaje de Fabiana, una villana en la historia Rosario, producción de Univisión.



Después de eso, Jones nada más estuvo el siguiente año en La Malquerida, para después sólo hacer una participación especial en Enamorándome de Ramón, el año pasado.



Tania Vázquez



Al convertirse en Nuestra Belleza Nayarit, en 1996, Tania Vázquez logró pasar al certamen nacional, donde no ganó, pero no por eso se quedó con las ganas de hacer carrera como actriz.



Después de ser parte de varias telenovelas, en el 2014 hizó Hasta el Fin del Mundo y desde entonces no ha vuelto a trabajar hacer otra.



El año pasado participó en la serie de Lupita D'Alessio, Hoy Voy a Cambiar.



Zuleyka Rivera



De Miss Universo 2006 siguió con su carrera de modelo, pero después Zuleyka Rivera probó suerte en la actuación.



En el 2010 estuvo en Aurora y Alguien Te Mira para Telemundo y en el 2013 y 2014 grabó respectivamente Rosario y Cosita Linda, en Univisión.



Finalmente dejó de hacer los melodramas para estrenar La Revista de Zuleyka, un programa matutino que le cancelaron. Actualmente es diseñadora, tiene su propia línea de bikinis y fue la modelo del video exitoso clip de "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee y es conductora del programa Un Nuevo Día de Telemundo.