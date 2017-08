Reina en el cielo

"Artistas como Paul Anka y hasta Johnny Hallyday quisieron ser continuadores de la imagen de Presley cuando éste murió el 16 de agosto de 1977, pero fue difícil”. Hugo García Michel, estudioso de la música

Por su voz superdotada, su estilo único interpretativo, su rebeldía y su galanura, el actor y cantante estadunidense Elvis Presley sigue siendo “El Rey del Rock and Roll”, a 40 años de su muerte.

“Fue un cantante de mucha fuerza y de gran personalidad. Aunque no era el creador de su música, como sucedía con otros artistas de la época, imprimió un estilo, una forma diferente de cantar, además de que era un tipo bien parecido. Creo que todo contribuyó a que fuera la sensación de las muchachas”, comentó el crítico musical Hugo García Michel.

Aunque Presley no fue el iniciador del rock, pues había otros exponentes haciendo bulla como Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, sí fue quien detonó el género al grabar su primer disco con la empresa Sun Records.

“Sam Phillips era propietario de la disquera y andaba en busca de un blanco que cantara como negro. Elvis fue porque le quería grabar un disco a su mamá y cuando lo escuchó cantar supo que era el indicado”, recordó.

Le grabó su primer EP con los temas ‘That’s All Right’ y ‘Blue Moon of Kentucky’. “Así, el muchacho blanco de Misisipi, que cantaba con un sentimiento muy negro, ocasionó toda una revolución”.

En los años cincuenta, dijo, los jóvenes “mostraban una actitud sumisa y dócil, pero cuando Elvis empezó a cantar haciendo movimientos sensuales de pelvis causó todo un escándalo e hizo que la música del rock and roll se convirtiera no en una moda sino en una cultura”.

Aunque después llegaron The Beatles y otros exponentes para consolidar el género, el experto aseguró que Elvis fue el pionero de la historia del rock.

Hugo García Michel es estudioso de la música mundial desde 1979. Es columnista en Milenio Diario, así como en las revistas Marvin y Nexos. Durante 14 años dirigió la revista de rock La Mosca.

Opinó que artistas como Paul Anka y hasta Johnny Hallyday quisieron ser continuadores de la imagen de Presley cuando éste murió el 16 de agosto de 1977, pero fue difícil.

“Nadie podía imitarlo, era único. Ahora es muy difícil que surja alguien con esas características, con esa estatura y con ese carisma. Y lo creo debido a la forma en que se maneja la industria de la música. En la actualidad todo está más prefabricado y cuando él saltó a la fama, las cosas sucedían de manera espontánea”.

Entre los temas más sobresalientes del llamado “Rey del Rock and Roll”, García Michel prefiere aquellos con lo que inició su carrera: “Heartbreak Hotel”, “Jailhouse rock”, “Are you lonesome tonight”, “Teddy bear”, “Don’t be cruel” y “Love Me Tender”.

“Para la época de Las Vegas recuerdo a “Suspicious minds” como una de las grandes canciones pero no hallo alguna otra significativa, pues aunque fueron éxitos ya no tenían la frescura del adolescente. Jerry Leiber y Mike Stoller, son los productores que estuvieron detrás de muchos de sus éxitos”.

Pese a que un paro cardiaco terminó con la vida de Elvis Presley, a la fecha existen infinidad de teorías respecto a que sigue vivo y que fingió su muerte. La más reciente afirma que se pasea vestido de jardinero en su mansión de Graceland.

“Es muy mal chiste, lo mismo decían de Jim Morrison, que vive en París y de Pedro Infante. Son leyendas urbanas y no hay que hacerles mucho caso. Es negar la realidad y aferrarse a que el ídolo vivirá para siempre, es una forma de inmortalizarlo”.

En el supuesto de que Presley siguiera vivo, el estudioso dudó que a sus 82 años poseyera una buena voz como fue el caso de Leonard Cohen, quien a sus 80 años cantaba bien, lo mismo que Bod Dylan en la actualidad.

“Habría que analizar su salud y su figura, pues subió mucho de peso. Es difícil saberlo. Creo que estaría retirado porque la voz que tenía no era susurrante como la de Leonard, sino potente, así que no me lo imagino cantando ‘El Rock de la cárcel’.

“Tampoco creo que hubiera propuesto cosas nuevas porque desde que entró a Las Vegas se convirtió en un artista de centro nocturno, muy lejos de sus orígenes. Es mejor recordarlo como lo que fue: ‘El Rey’”, externó.