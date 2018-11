Reina en la taquilla

Los Ángeles, California

Bohemian Rhapsody domina la taquilla con una recaudación de 50 millones de dólares

El filme inspirado en la vida de Freddie Mercury se situó como el segundo mejor estreno para una biografía musical, tras los 60.2 millones de dólares de Straight Outta Compton, en 2015.

Rami Malek interpreta da vida al líder de Queen en la película, cuya producción costó unos 50 millones de dólares.

El estreno generó reacciones encontradas por parte de la crítica, pero entre el público, la cinta ha sido bien recibida.

LO LOGRA

"No me sorprende la desconexión, pero el público no se la está perdiendo", dijo Chris Aronson, jefe de distribución local de Fox, "es el poder del boca a boca, y de Queen y su música".

Al final, parece que los problemas que hubo tras la cámara no afectaron a la película. Las repetidas ausencias del director Bryan Singer en el set de rodaje obligaron a Fox a cancelar la producción de manera temporal.

El segundo lugar en la lista fue El Cascanueces y Los Cuatro Reinos, de Disney, que ha recaudado un total de 20 millones de dólares, lo que significa que es el peor estreno de la productora en más de un año para el estudio.