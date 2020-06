Reina en el streaming

Además de buscar contenidos de calidad, proyectos atractivos y nuevas formas para tener al público pegado a sus dispositivos móviles, las plataformas digitales parecen tener otro punto en común: todas quieren un pedacito de Reese Witherspoon.

Con producciones exitosas en prácticamente todos los canales online, la actriz de 44 años, ganadora del Óscar por su papel en Johnny y June: Pasión y Locura (2005), se ha convertido en la reina del streaming.

"Estas plataformas nos han abierto el panorama y nos han enseñado que las audiencias no quieren ver siempre a las mismas personas haciendo lo mismo en el cine", puntualiza la oriunda de Nueva Orleans, Louisiana, en entrevista exclusiva.

SEDUCE AL PÚBLICO

"El público tiene el control y ahora exige otro tipo de contenido. La gente quiere ver diversidad en la pantalla y desean verse representados en los personajes y en las historias".

A través de su compañía de medios Hello Sunshine, que fundó hace apenas cuatro años, Witherspoon ha logrado seducir a las principales compañía de streaming del mundo, logrando al mismo tiempo una lluvia de reconocimientos de la industria y trancazos de audiencia.

Con HBO hizo Big Little Lies, que ganó 8 premios Emmy y cuatro Globos de Oro; con DirecTV debutó como conductora de su propio talk show Shine On With Reese, y ayudó a lanzar Apple TV+ con The Morning Show, que también protagonizó, y Truth Be Told, que produjo junto a Octavia Spencer.

HASTA DE NARRADORA

Este año fue la narradora de la docuserie naturista Fierce Queens, de Quibi, plataforma cuyos shows durán 10 minutos o menos; produjo y estelarizó Little Fires Everywhere para Hulu (pero que en México se ve por Amazon Prime Video), y acaba de firmar un jugoso contrato con Netflix.

Bueno, hasta en Facebook Watch ha colado tres producciones con mucho "girl power".

"Creo que algo genial del streaming es su naturaleza tan global. American Son, por ejemplo, que produjo Kerry Washington, hubiera sido un filme pequeñito con casi nada de distribución, pero gracias al streaming lo pudieron ver millones de personas en todo el mundo.

"Estos proyectos, que a veces pueden sentirse muy locales y muy americanos, resuenan muy fuerte en otros países. Eso permite un nivel de libertad creativa inmenso, el cual sí puede romper barreras", puntualiza una de las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo, según Forbes.

Un hilo conductor entre todos estos proyectos es la presencia femenina frente y detrás de las cámaras, temáticas sociales profundas y una calidad narrativa que no le pide mucho al cine.

GRAN ÉXITO

"Espero que mi éxito en todos estos canales se vea replicado una y otra vez en otras compañías. Hay mucha gente allá fuera que tiene historias interesantes para contar. Deseo ver que otras mujeres y artistas que tienen algo importante que decir, ahora crezcan y tengan éxito también.

"La tremenda respuesta positiva que hemos tenido nosotros con nuestros proyectos, demuestra que las nuevas perspectivas son increíbles y necesarias en esta industria", asegura Reese, que cuenta con una fortuna estimada en 200 millones de dólares.