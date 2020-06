Reina confusión en torno al uso de mascarillas y la transmisión

Londres.

Es un asunto que se ha discutido durante meses, tanto por expertos como por personas que se pasean por los parques de todo el mundo: ¿Las personas que no se sienten enfermas pueden propagar el coronavirus? Y si es el caso, ¿todos deberíamos portar mascarillas para frenarlo?

Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha podido aclarar el tema. El martes, la agencia de salud de la ONU tuvo problemas para explicar comentarios aparentemente contradictorios que ha realizado en los últimos días sobre estos dos asuntos.

La confusión y los mensajes contradictorios sólo hacen que controlar la pandemia se vuelva mucho más difícil, señalaron expertos.

"Si hay mensajes confusos o no hay una convicción sobre por qué se debería hacer algo, como portar mascarillas, simplemente te ignorarán", dijo Ivo Vlaev, profesor de ciencias del comportamiento en la Universidad de Warwick.

La debacle de las comunicaciones puso en relieve el cambio de la OMS a su antigua recomendación sobre el uso de mascarillas, una revisión que se hizo meses después de que muchas otras organizaciones y países ya habían pedido a la población que utilizara las mascarillas.

El viernes, la OMS cambió su recomendación sobre el uso de mascarillas, pidiendo a la gente que porten mascarillas si no pueden mantener el distanciamiento social, si tienen más de 60 años o padecen afecciones médicas subyacentes. Parte del razonamiento, explicaron funcionarios de la OMS, era para tener en cuenta la probabilidad de que podría haber transmisión entre personas que tenían la enfermedad pero aún no desarrollaban síntomas.

Pero cuando le preguntaron hace unos días a Maria Van Kekhove, directora técnica de la OMS en el combate al Covid-19, sobre la frecuencia de este tipo de contagios, respondió: "Sigue siendo inusual que los individuos asintomáticos realmente contagien".

Esto es lo que dicen los científicos y recomiendan los expertos con base en la información que se conoce:

¿PUEDE LA GENTE QUE NO SE SIENTE ENFERMA PROPAGAR EL COVID-19?

No lo sabemos. Durante meses, la OMS sostuvo que la mayoría de la propagación del COVID-19 proviene de personas con síntomas como fiebre o tos, y que el contagio de personas que no se sienten mal no era considerada como un impulsor importante de la enfermedad.

En un evento de redes sociales organizado de forma precipitada el martes para tratar de aclarar la confusión, el director de emergencias de la OMS, el médico Michael Ryan, dijo que "los individuos tanto sintomáticos como asintomáticos forman parte del ciclo de transmisión", pero que no estaba claro cuánto contribuyó cada uno a la propagación de la enfermedad.