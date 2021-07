Rehúye a la vacuna

En Acapulco, en un evento para celebrar el lanzamiento del programa de YouTube Do It, de la actriz Cinthya Coppelli, Aracely Arámbula aseguró que no se ha vacunado contra la Covid-19 y no piensa hacerlo por el momento.

"Yo por ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune, la verdad es que me quiero esperar. Siempre soy una persona a la que le gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor, venimos de una familia en la que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico, y sí queremos esperarnos un poquito", explicó la ex esposa del cantante Luis Miguel.