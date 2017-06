Rehúsan inquilinos dejar apartamentos

Laredo, Tx.

Pese a que los apartamentos Dellwood fueron declarados inhabitables por una Corte, 13 familias se rehúsan a abandonar las unidades y no han sido ubicadas por las autoridades municipales que procederán a cortar todos los servicios públicos porque el plazo para salirse ya terminó.

“No hemos tenido respuesta de 13 departamentos y por eso enviamos inspectores municipales para buscarlos y determinar si efectivamente siguen viviendo en este lugar”, dijo Arturo García, director de Desarrollo Comunitario.

Un informe de este departamento indicó que de los 109 apartamentos que tiene el complejo ubicado en 2002 Bristol Road en el Camino a las Minas, 29 familias están en proceso de reubicarse con apoyo del gobierno municipal y 36 ya lo hicieron.

Un total de 31 apartamentos están vacantes y no estaban rentados pero hay 13 familias que no responden al llamado de las autoridades y no han determinado si se saldrán de las unidades habitacionales.

“Si damos con estas personas les informaremos que deben salirse porque los apartamentos son un peligro y si no lo hacen vamos a contactar al departamento legal del Municipio para ver qué procede”, dijo García.

Las autoridades municipales cerrarán los servicios públicos como el agua, electricidad y gas siguiendo una orden de la Corte de Distrito 341 de la jueza Beckie Palomo, quien determinó que los apartamentos eran inhabitables por las pésimas condiciones de sus estructuras, interiores, plomería y electricidad.

La orden emitida el 9 de junio determinó que era necesario colocar sellos para clausurar los apartamentos y avisar a los inquilinos para que los abandonaran a más tardar el pasado lunes 26 de junio.

El litigio en la corte comenzó desde el año 2014 cuando se documentaron serias fallas en la plomería luego de una inspección del departamento de bomberos y de inspectores de edificios del gobierno municipal.

La corte dictaminó que los apartamentos son considerados como un peligro para la salud y seguridad de las personas.

Cabe mencionar que el gobierno municipal dispuso de un paquete de ayuda económica para los inquilinos de Dellwood.

El paquete consiste en un apoyo de 500 dólares para pagar el depósito de otro apartamento, 250 dólares para pagar el depósito de servicios y 450 dólares por tres meses como subsidio para pagar una renta.