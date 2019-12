Rehabilitarán hospital para afectados por derrame en Sonora

México.

Después de que autoridades federales visitaron los municipios afectados por el derrame químico que hizo Grupo México en el Río Sonora en 2014, detectaron que la población sigue sin atención médica adecuada, por lo que se comprometieron a mejorar la infraestructura y servicios del Hospital Rural Comunitario del municipio de Ures.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó este lunes que se rehabilitarán todas las áreas del hospital, el cual atenderá a los afectados por el derrame, y además se tiene contemplado destinar personal médico y hospitalario.

"Tenemos un estimado, de acuerdo con esas necesidades, de que se requieren médicos generales, especialistas como internistas, siquiatras, ginecólogos, pediatras, enfermeras, sicólogos, cuyo costo alcanzarían siete millones de pesos para el personal de salud de ese hospital", detalló.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió que durante el recorrido quedó en evidencia que no hay médicos, ni enfermeras, ni tampoco pacientes, porque al no contar con la atención especializada el hospital permanece prácticamente vacío.

López Obrador dijo asumir la responsabilidad de dar atención integral a los afectados, pero se priorizará el tema de salud, pues consideró que es un tema pendiente.

"Independientemente del plan para la conciliación entre todos los actores involucrados, el compromiso del gobierno federal es actuar. Vamos a resolver lo más pronto posible lo de la atención médica, que el hospital de Ures esté en condiciones para atender a la población", afirmó el mandatario.

Alcocer por su parte señaló que "la demanda de la población es que se fortalezca el hospital, al cual los pacientes no asisten, '¿para qué?', me lo dijeron los pocos que estaban ahí, porque si no hay médicos y no hay con qué hacer estudios mínimos, ellos prefieren ir a Hermosillo (Sonora) y no tiene de otra".

Agregó que para atender a la población es necesario el redireccionamiento de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Ambiental y Sanitaria de Sonora que verdaderamente mida los efectos de la exposición a cromo, zinc, hierro, cadmio, aluminio, plomo y manganeso que afectan a los habitantes, incluso desde antes que se registrará el desastre ambiental debido a las actividades mineras.

El secretario explicó que para que se dé una atención adecuada en el hospital rural, tan solo en personal se requiere en promedio una inversión anual de siete millones 166 mil pesos para poder contratar a cuatro cirujanos, seis anestesiólogos, cuatro médicos internistas, cuatro ginecólogos, cuatro pediatras, seis médicos generales, dos psiquiatras, tres psicólogos y 18 enfermeras.

En su oportunidad el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, indicó que para garantizar la atención integral se debe de trabajar con los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipales, de manera conjunta parta lograr la atención de 25 mil personas en ocho municipios que se vieron afectados por la contaminación del Río Sonora.