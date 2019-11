Rehabilitan biblioteca y el museo municipal

Mission, Tx.- Con una inversión aproximada de 1.3 millones de dólares, autoridades municipales llevan a cabo obras de rehabilitación de los techos de la biblioteca y el museo municipal.

La firma encargada de obras de renovación y reconstrucción en la Biblioteca Speer Memorial y el Museo, presentó a detalle los diseños, presupuestos y planes para los trabajos a realizarse.

El alcance del trabajo incluye un nuevo techo completo para la biblioteca, un nuevo techo para el edificio anexo, un dosel conectado al anexo y un nuevo techo parcial del edificio histórico principal del museo.

La firma planea obtener una garantía de 20 años en los techos, con una garantía de instalación de dos años. Se planea que las renovaciones y la reconstrucción demoren 120 días para la biblioteca, y una vez que el contratista sea contratado, lo harán.

"No tocaremos ninguna de las fachadas, las ventanas, o nada de importancia histórica", recordó el arquitecto José C. García. "El techo y las tejas no son parte del registro histórico, por lo que tendremos un techo nuevo sobre nuestras cabezas".

La mayor parte de la inversión se hará en el museo con alrededor de un millón de dólares, mientras que el resto se aplicará en los trabajos en la biblioteca, muestra que el Ayuntamiento se preocupa por mejorar las condiciones de los diferentes recintos de lectura y cultura.

Reto de Lectura

La Biblioteca Memorial Dustin Michael Sekula obtuvo el primer lugar en el Reto de Lectura de Verano Scholastic Read-a-Palooza para Bibliotecas Públicas y Organizaciones Comunitarias Asociadas.

El desafío de lectura de verano Scholastic Read-a-Palooza es un programa anual de lectura en línea diseñado para ayudar a los jóvenes a descubrir la alegría de leer por diversión mientras se preparan para el "tobogán de verano". Tiene una duración de dieciocho semanas y está abierto a niños en todo Estados Unidos.

Este es el segundo año que la biblioteca de Edinburg participa en el desafío. En 2018, llegaron en segundo lugar con 73 mil minutos de lectura registrados. Este año, con la ayuda de la comunidad, el Boys & Girls Club y el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg, la biblioteca sumó 435 mil 369 minutos de lectura.

El Reto Lectura de Verano Scholastic, es un programa gratuito de lectura en internet que invita a los niños a registrar sus minutos de lectura con el fin de romper e imponer nuevos récord de lectura durante el verano.