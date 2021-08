Regularizarán en Reynosa 300 mil autos ´chocolate´

Será a bajo costo, lo vemos bien y aparte esos dineros se van a quedar en los Estados, esperemos que cuando llegue por acá sea la misma situación". Hugo Jofre, representante

Se calcula que son alrededor de 800 mil vehículos ´´chocolate´´ en Tamaulipas, pero millones en toda la frontera del país: de Reynosa 300 mil autos ilegales.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados comentó que la regularización si es necesaria, ya que son vehículos que ya están en México, pero no tienen ningún registro y no se sabe quienes son los dueños, además que legalizar no afecta a la industria automotriz.

"Lo único que deben de ver tanto la Secretaría de Economía y Hacienda, es que vean al decreto de importación de autos usados para poder darle una visión, a una nueva etapa, que ya no entren vehículos ilegales y buscar un nuevo decreto que de las facilidades para que los autos entren legalmente al país", dijo.

Explicó que no habrá pretexto para dejar a los vehículos fuera de la regularización, lo que es un apoyo fuerte, legalización a bajo costo, pero también el gobierno debe frenar cualquier abuso.

"Estamos empezando que sea un éxito y que llegue a toda la frontera, en septiembre va a ser la entrada del acuerdo, se dice que será a bajo costo, lo vemos bien y aparte esos dineros se van a quedar en los Estados, esperemos que cuando llegue por acá sea la misma situación", recalcó.

Y agregó:"Ya es la situación de la mente del Mexicano de tratar de abusar, de una oportunidad que de el Gobierno, a lo mejor tomarán sus medidas el Gobierno para frenar la entrada ilegal", recalcó.

El representante de los comercializadores de autos usados, comentó que es indispensable que se modifique el decreto de importación, para agilizar la importación.

Además cuestionó que pasará con los autos chocolates que están en el interior de la República Mexicana, por lo que sería bueno que se extienda el programa con límite de tiempo, para que no entren más y se regularice en seis meses o un año.

Los autos chocolate entran de contrabando con sobornos y otros los pasan residentes que pasan sus unidades emplacados.

Las peticiones de los importadores siguen, que bajen los costos, que modifiquen el decreto de importación, que desde hace años, se mantiene con muchas medidas restrictivas y que hace que encarecen los costos finales.