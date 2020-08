Regreso póstumo

A más de un año de su fallecimiento, la actriz Edith González sigue dando de qué hablar en cine y no solamente se estrenó en streaming su último filme, sino que para octubre llegará a diversas plataformas.

"Un sentimiento honesto en el calabazo del olvido", en donde interpreta a una madre que pinta su obra maestra, tiene una duración superior a las cuatro horas, siendo por ahora la cinta mexicana más larga en la historia.

Luis Bárcenas, ahora de 21 años, dirigió la cinta cuando tenía 17 años, consiguiendo para el elenco a gente como Ofelia Medina, Blanca Guerra, Hugo Stiglitz, Luis Felipe Tovar y Manuel Ojeda, contando con la colaboración de Martín Hernández, nominado al Oscar por "Birdman", en diseño de sonido.

"Por ahora sólo está en una plataforma (Cinepólis Click), pero para octubre ya estará en otras ´on demand´ como itunes, la verdad es que ha llamado la atención", señala Bárcenas.

Durante el fin de semana recibió cerca de 200 mensajes a su cuenta de Facebook y la nota del estreno se replicó en países como Guatemala y Venezuela.

"Me han dicho que se está rentando bien, a mi me han escrito varias personas y creo, aunque no tengo los números, que no le ha ido mal", apunta