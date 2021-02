Regreso de AMLO a las mañaneras depende de sus médicos: Segob

El pasado domingo 24 de enero, tras de regresar de una gira de trabajo por Nuevo León y San Luis Potosí, el presidente López Obrador informó a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19.

En conferencia de prensa matutina de este jueves, Sánchez Cordero manifestó que ella estaría "feliz de la vida" que el titular del Ejecutivo federal regresara a las mañaneras, pues señaló que él le da un toque personal importante.

-¿Regresa el Presidente el lunes?", se le cuestionó.

-"No sé cómo sus médicos lo vayan a evaluar, si puede estar pues yo feliz de la vida que el Presidente regrese aquí a las mañaneras porque le da un toque personal muy importante, pero depende de sus médicos", respondió.

Este miércoles, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la salud del Presidente era "excelente", se encontraba "prácticamente asintomático" y ya quería salir.

En conferencia de prensa vespertina, López-Gatell reveló que el titular del Ejecutivo federal le estuvo llamando varias veces este día, puesto que "no ha parado" de trabajar.

"La salud del Presidente, excelente, excelente, y esto lo digo como uno de sus subordinados porque hoy tuve varias llamadas relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando, no ha parado prácticamente, no ha parado y me consta, y esto lo digo de esta manera".

"l secretario de salud es el doctor Alcocer (titular de Salud) y él es el coordinador del equipo médico, él me comparte para poderlo comentar aquí cuál es el estado de salud. Ha estado evolucionando muy bien, prácticamente asintomático en todo este periodo, en los primeros dos días tuvo un poco de febrícula, un poco de dolor de cabeza y después ha sido nada, y pues ya quiere salir, ya quiere salir, esperemos que muy pronto esté aquí con nosotros para seguir coordinando y también comunicando", dijo.