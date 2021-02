Regreso a clases presenciales, solo si hay acuerdo entre padres y docentes: Rutilio Escandón

Dijo que esta decisión la tomarán de manera consensuada y democrática las madres y padres de familia, y personal directivo y docente de los planteles escolares, y que el gobierno, tanto federal como estatal, acompañará y respaldará.

Durante la reunión quincenal con las y los integrantes del gabinete legal y ampliado, desde la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario resaltó que no es casualidad que Chiapas se ubique en el semáforo verde, pues es resultado del esfuerzo colectivo, de las estrategias preventivas y la reconversión hospitalaria para fortalecer las acciones a favor del cuidado de la integridad y la salud de las chiapanecas y los chiapanecos.

Para Armando Falconi, uno de los líderes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, dijo que ellos siempre han sido críticos de la posición ambigua del gobierno federal y estatal, "porque de pronto estamos en semáforo amarillo, luego nos llevan al verde, luego vuelve a amarillo y ahora otra vez estamos en verde, sin saber por cuanto tiempo más".

Expuso que las bases, cifras o estadísticas con la cual el gobierno hace cálculos para cambiar su semaforización epidemiológica en Chiapas, son hasta ahora dudosas y no han causado sino más contagios y fallecidos.

Dijo que no son sólo los maestros los que están en riesgo sino también los miembros de su familia. Por lo que las vacunas no sólo deben ser para los maestros sino también para los miembros de sus familias.

Falconi dijo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad en esta pandemia, porque hasta ahora consideran que hay una falta de respeto y de responsabilidad por parte del gobierno del estado de volver otra vez a este semáforo en verde.

Y dijo que es paradójico que se empiece a vacunar a los adultos mayores cuando no se terminó de vacunar al todo el personal médico, y que al igual que los médicos esta campaña para los adultos mayores será incompleta, inconclusa, irán dejando todo a medias.

Dijo que personal médico sigue falleciendo y el gobierno no termina de vacunarlos, "no queremos héroes ni mártires, queremos la vacuna ya para todos ellos primero", subrayó.

Según el líder magisterial ellos están dispuestos a volver a clases, siempre y cuando el gobierno genere las condiciones, pero hasta ahora no hay realmente condiciones para el retorno a clases.

"Muchos maestros tienen que llegar a las comunidades, a sus centros de trabajo, al menos una vez a la semana, pues ellos no tienen las condiciones tecnológicas para dar clases virtuales. No hay tablets, no hay computadoras, no hay internet, no hay pantallas, así nunca será posible las clases virtuales", concluyó-.