Regresará Rafa a las canchas cuando esclarezca su caso

Guadalajara, México.- En medio del escándalo que atraviesa el capitán del Atlas y de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, la directiva del club rojinegro emitió un comunicado de cuatro párrafos en donde le desea suerte en los procesos legales que enfrenta y los que se avecinan.



Al mismo tiempo, el club reiteró su compromiso con la afición para no descuidar el torneo Apertura 2017. Márquez volverá al equipo hasta que se esclarezca su presunta relación con una red de lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



"Ante la inclusión de Rafael Márquez Álvarez en la lista de la oficina del Control de Activos Foráneos (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Atlas F. C. le desea éxito en el proceso que enfrenta y espera que la situación se esclarezca lo antes posible", dice el comunicado.



Por lo pronto, la reincorporación de Márquez no tiene fecha, pues los Zorros le han dado libertad para que solucione su problemática.



"Deseamos suerte a Rafael Márquez y su familia en la que situación que están viviendo; esperando una resolución que permita a nuestro capitán reintegrarse al equipo", publicó el club.



El michoacano no ha entrenado ni miércoles ni jueves y su regreso se vislumbra lejano, así lo auguró una fuente cercana a la institución.



Márquez tiene bloqueadas todas sus cuentas en los Estados Unidos, así como en México.

"Rafael Márquez ha sido un futbolista ejemplar en los equipos en los que ha estado y el máximo referente de la Selección Nacional", también publicó el Atlas a través de cuenta de Twitter.



TAMBIÉN LA FEDERACIÓN



La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX también mandaron un comunicado sobre la situación del atlista.

"La Federación Mexicana de Fútbol y la LIGA MX son organismos que tienen un absoluto respeto por las leyes y por los reglamentos que la sustentan", dice un párrafo del documento publicado.



"Confiamos que Rafael Márquez aclare la situación ante las autoridades competentes, a las cuales apoyaremos para que esto se logre de una manera rápida y eficaz.