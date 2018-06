Regresarán regalos de bodas

Ciudad de México

Meghan Markle y el Príncipe Enrique tendrán que devolver regalos de bodas, que, en suma, están valuados en 7 millones de libras esterlinas (unos 184 millones de pesos), informó el diario británico Express.

Las reglas oficiales del Palacio de Kensington, publicadas en el 2003, estipulan condiciones cuando los presentes son enviados por marcas o desconocidos.

SON LAS REGLAS

"Cuando los regalos son aceptados, el consentimiento de cualquier miembro de la familia real debe estar supeditado a que la empresa se comprometa a no usar el regalo con fines publicitarios", dicen dichas reglas.

"Los regalos ofrecidos por individuos privados que viven en Reino Unido y no conocen personalmente al miembro de la familia real deben ser rechazados cuando haya preocupaciones sobre la propiedad, los motivos del donante o el regalo en sí", agregan.

Según El País, los ahora Duques de Sussex sólo pidieron de regalo donaciones a siete organizaciones filantrópicas.

DONACIONES FILANTRÓPICAS

Dichas organizaciones son: CHIVA, una asociación que ayuda a niños con VIH; Crisis, una fundación para personas británicas sin hogar y la Fundación Myna Mahila, que apoya a mujeres en Mumbai.

El listado lo completan Scotty´s Little Soldiers, a favor de niños huérfanos de las fuerzas armadas; StreetGames, una fundación que promueve el deporte; Surfers against Sewage, surfistas que limpian las playas; y The Wilderness Foundation UK, que protege la naturaleza.