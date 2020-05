Regresarán operativos de Coepris a comercios

De inicio hicimos un recorrido por todos los establecimientos de Victoria, o casi todos los establecimientos, exhortando para que suspendieran actividades aquellos que no fueran esenciales Jorge Humberto Chapa Rivas, coordinador de Coepris

Cd. Victoria, Tam.- El domingo se registró el mayor número de contagios del virus SARS-CoV 2 en la entidad, y en ese sentido la Coordinación Jurisdiccional número 1 de Coepris reforzará los operativos de vigilancia en tianguis y comercios no esenciales para verificar que se cumplan las medidas de Sana Distancia.

"Nuestro comisionado Óscar Villa nos está pidiendo que el fin de semana implementemos nuevamente esos operativos", indicó el coordinador de la Jurisdicción número 1, Jorge Humberto Chapa Rivas.

"Vamos a trabajar coordinados con el Municipio, ellos son los que dan esos permisos a final de cuentas y vamos a hacer lo posible porque la gente entienda que no puede estar en la calle".

Hasta la fecha han sido clausurados alrededor de 70 establecimientos por no acatar la recomendación de cierre temporal por la contingencia sanitaria del Covid-19; de estos, solo tres han sido reincidentes no obstante hasta el momento no han sido fincadas multas económicas por desobedecer dicha medida.

El funcionario de la Coepris precisó que las multas oscilan entre los dos mil a doce mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, de 173 mil 760 a un millón 42 mil 560 pesos.

"Se les hace un exhorto, de inicio hicimos un recorrido por todos los establecimientos de Victoria, o casi todos los establecimientos, exhortando para que suspendieran actividades aquellos que no fueran esenciales", dijo.

Algunos de los giros no esenciales son bares, tiendas departamentales, zapaterías, tiendas de ropa, centros recreativos, cines, algunos clasificados como esenciales como restaurantes sólo pueden ofrecer sus productos para llevar.

Chapa Rivas hizo un llamado a la ciudadanía para que no desespere y no reabra sus negocios de manera anticipada ya que esto puede propiciar en un incremento de contagios de Coronavirus en la localidad, "tengamos un poco de paciencia y nos protejamos todos por el bien de la comunidad".