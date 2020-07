Regresará el ´Pony´ a dirigir

Hace unos cuantos meses Rodrigo "Pony" Ruiz jugaba futbol rápido con el CFR Reynosa en la Liga Nacional de Futbol Bardas Profesional, pero tendrá que hacer una pausa ya que el pasado fin de semana fue presentado oficialmente como director técnico de los nuevos Lobos BUAP, quienes participarán en la recién nacida Liga del Balompié Mexicano.

El ex delantero que dejó huella en el futbol mexicano hizo que el CFR Reynosa fuera noticia en todo el país y no descartan poder traerlo nuevamente como refuerzo aunque por ahora tendrá que cumplir en la faceta de entrenador, la cual no desconoce pues ya ha dirigido en la Segunda División.