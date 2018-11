¿Regresará Ariana Grande con Pete Davidson?

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Ariana Grande ha atrajo los reflectores luego que ha dado a entender que una reconciliación con el comediante Pete Davidson, ex pareja, sería complicada.

Saturday Night Live compartió un adelanto de su próximo programa que contará con Davidson y Maggie Rogers. En el video el comediante le pregunta a la cantante si se quiere casar con él, a lo que ella responde que no y Pete dice "0 a 3".

Tras esto Ariana Grande ha puesto una serie de tuits que han manifestado un desagrado por parte de la cantante. En el primero de ellos dice: "porque mira lo que encontré... no hay necesidad de buscar y por eso digo... gracias, siguiente". En otra publicación asegura: "tengo mucho amor... tengo mucha paciencia... he aprendido del dolor... y resultó increíble... digo he amado y he perdido... pero eso no es lo que veo porque mira lo que me dieron... mira lo que me enseñaste".

En su tuit más reciente la cantante dijo que todo el amor propio en su cuenta le hizo sonreí.

Hace unos días la cantante regresó a los escenarios tras el golpe emocional que significó la muerte de Mac Miller y el final de su compromiso con Pete Davidson.