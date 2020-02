Regresará Angélica Rivera a la televisión el domingo

Angélica Rivera regresa televisión. Así cómo lo lees, la ex primera dama se está preparando para aparecer de nuevo en la pantalla chica este domingo, ya está confirmado.

Según medios nacionales, Angélica Rivera tendrá una aparición especial en el programa "Mira Quién Baila All Stars", en el cual su hija, Sofía Castro ya está en las semifinales.

Angélica Rivera regresa televisión. Así cómo lo lees, la ex primera dama se está preparando para aparecer de nuevo en la pantalla chica este domingo, ya está confirmado.

Según medios nacionales, Angélica Rivera tendrá una aparición especial en el programa "Mira Quién Baila All Stars", en el cual su hija, Sofía Castro ya está en las semifinales.

El regreso de Angélica Rivera a la televisión consiste en una plática que tuvieron madre e hija en la que "La Gaviota" le da consejos como no darse por vencida y en la que también la actriz reconoce el apoyo incondicional que siempre ha recibido por parte de su hija.

En un video que se filtró recientemente, muestra parte de esa conversación que, por cierto, hizo derramar algunas lágrimas a Sofía Castro.

EN DICHA GRABACIÓN ANGÉLICA RIVERA LE DICE A SU HIJA:

"Gracias por esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto como los vive cualquier familia".

"Has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida. Siéntete muy orgullosa por llevar el Castro y el Rivera", le aconseja Angélica Rivera en lo que será su primera reaparición oficial en televisión desde que terminó el sexenio presidencial de su exesposo, Enrique Peña Nieto.