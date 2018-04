Regresan a la pantalla con ´Mad about you´

Ciudad de México

Tal como otras series de los años 80 y 90 —"Will and Grace", "Roseanne" o "Gilmore Girls"—, "Mad about you" tendrá un regreso a la televisión y será con sus protagonistas originales.

EW informó que Paul Reiser y Helen Hunt han firmado con Sony Pictures Television para interpretar nuevamente a Paul y Jamie Buchman, protagonistas de la serie que se transmitió de 1992 a 1999.

El cocreador Danny Jacobson está al frente del proyecto y lo único "fuera de lugar" hasta el momento es que la serie original se transmitió en la NBC, pero esta vez Sony lo ofrecerá a diferentes cadenas, aunque bien podría regresar a la NBC, pues se encuentra entre los postores.

Reiser se mantuvo renuente a este proyecto durante un buen tiempo, pues opinó que el final de la serie dejaba claro cuál sería el futuro de los personajes, pero esa idea cambió hace unos meses.

Tanto los creativos de "Will & Grace" como "Roseanne" decidieron ignorar sus respectivos finales de serie, lo que al final no le importó a los fans, pues sus retornos están teniendo muy buenos números de audiencia.

Por su parte, Hunt está emocionada, aunque asustada. "Estaré más vieja. Espero que la gente esté preparada para eso ¡porque yo no!", declaró a una revista de espectáculos.

