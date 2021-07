Regresan monopolio a Pemex

La justificación de eliminar la regulación asimétrica, según los argumentos presentados por el Poder Legislativo durante su discusión, es que ya se lograron las condiciones de competencia entre Pemex y los particulares, por lo que ya no es necesario limitar el poder preponderante de la petrolera estatal.

"Al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios", refiere la publicación en el DOF.

Organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideraron que dicha modificación vulnera la competencia en el mercado de hidrocarburos y que desincentivará la incorporación de nuevos competidores.

Además, consideran que no fue lo suficientemente analizada y discutida en las Cámaras y no contó con el punto de vista de especialistas, debido a que aún no existen las condiciones de competencia y participación privada necesarias.