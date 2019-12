Regresan los profetas del Emo My Chemical Romance volvió al escenario

La agrupación norteamericana My Chemical Romance se presentó en Los Ángeles luego de siete años de ausencia en los escenarios; su setlist del evento ya circula por redes sociales.

El reencuentro fue anunciado el 31 de octubre pasado, una de las noticias con mayor impacto de la banda, y el día llegó ayer, 20 de diciembre en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, el retorno de los originarios de New Jersery tras su última presentación, en mayo de 2012, en el festival Bamboozle.

Revolver Magazine reportó que los liderados por Gerard Way comenzó con "I'm Not Okay (I Promise)", para seguirse con 22 temas, incluidos invitados especiales como fue Sara Taylor del dúo Youth Code para "You Know What They Do to Guys Like Us in Prison"; cerraron con "Welcome to the Black Parade".

Otra de las canciones presentadas, como un viaje en el tiempo, a los inicios de 2000, en el apogeo de movimiento Emo, fueron Thank You for the Venom, Give 'Em Hell, Kid, House of Wolves,Sleep, Mama, I Don't Love You y Helena.

My Chemical Romance se separó en 2013, con una nota de su vocalista Gerard Way en la que dijo: "My Chemical Romance terminó. Pero nunca puede morir. Está vivo en mí, en los muchachos, y está vivo en todos ustedes. Siempre lo supe, y creo que tú también. Porque no es una banda, es una idea"; tras su vuelta, la banda planea una gira por Japón, Australia y Estados Unidos.