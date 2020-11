¡Regresan los ´Divos Star´!

Una de las tercias más polémicas y más odiadas por la afición de Reynosa regresará al cuadrilátero de la Arena Coliseo. Directamente desde Monterrey se presentarán los "Divos Star" integrados por El Divo, Silencio y Corazón de Barrio, quienes buscarán hacer de las suyas una vez más.

Pero en esta ocasión no la tendrán nada fácil ya que enfrente los estarán esperando tres luchadores reynosenses que no se intimidan con nadie. El Elegante, Magnífico y Asterisco Jr. conforman la tercia de casa que defenderá a capa y espada su territorio en la batalla estelar. Existen fuertes rencillas entre estos gladiadores ya que no hace mucho El Divo rapó al Elegante en esta frontera.

Todas las luchas tendrán elementos de gran calidad. En la contienda semifinal están anunciados; The Tiger, Zarzy Tiger y El Ángel Jr contra Larry Miranda Jr, Superboy y Angelo. La experiencia se juntará con la juventud ya que Súper Chucky formará mancuerna con el Hijo de Arkangel para desafiar a Turok y Turok Jr. Se pronostica un vibrante agarrón de parejas, en una esquina estarán Sizmo y Cougar Jr. en la otra Wasson y Iron Fly.

Jet Tyler por el bando de los técnicos y Khan en el bando rudo serán los encargados de abrir el telón en un mano a mano de pronóstico reservado.