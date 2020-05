Regresan largas filas a puentes internacionales de Matamoros

Matamoros, Tam.- Al volver las largas filas en los puentes internacionales de esta ciudad fronteriza, los residentes de Matamoros han intentado cruzar nuevamente hacia los Estados Unidos, sin embargo las autoridades están advirtiendo sobre el riesgo que corren al hacerlo.

El representante del Gobierno de Tamaulipas en Texas, Francisco Galván Garza, señaló que las autoridades americanas, no rompen Visas de turista pero sí pueden quitarla, si la persona intenta por más de dos ocasiones cruzar y no tiene ninguna actividad esencial.

"No puedes pasar, sino eres ciudadano americano o residente americano permanente es el Green Card, ni vayas al puente, no es cierto que te rompen la tarjeta, pero si tratas por segunda vez ir, entonces te expones a que te quiten la tarjeta, por eso les decimos que no tiene ni caso, porque no los van a dejar pasar", indicó.

Galván Garza manifestó que este impedimento para cruzar a realizar actividades turísticas seguirán mientras no baje la curva de contagios de Covid-19 en ambos lados, aunque en la vecina ciudad de Brownsville ya han disminuido las restricciones a sus residentes y ciudadanos.

Sin embargo, resaltó que es importante que la ciudadanía de Tamaulipas entienda que no ha sido así con las restricciones en los cruces internacionales, por lo que durante todo este mes de mayo seguirán impidiendo el paso a quienes no cumplan con actividades no esenciales.

Por el momento únicamente se permite el ingreso a residentes o ciudadanos americanos, o a personas que tengan por necesidad médica visitar Estados Unidos, así como para quienes acuden a donar plasma, pero el resto de los visitantes con visa turista no pueden cruzar.

Recordó que todas estas restricciones en los cruces internacionales, como acuerdo entre México y Estados Unidos para prevenir la propagación del Covid-19, se mantendrán hasta el 20 de mayo según informes de las autoridades consulares de aquel país.