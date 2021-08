Regresan hoy a escuelas en Campeche; docentes, aún con dudas

Sin embargo, los maestros no están del todo convencidos y consideran que primero se debe garantizar la sanitización de todos los centros educativos y la segunda dosis de la vacuna.

Los primeros planteles en reabrir corresponden a 104 escuelas primarias generales y 33 de educación indígena, a las que asisten 5 mil 900 alumnos y 278 profesores.

Según el titular de la Secretaría de Educación de Campeche, Ricardo Koh Cambranis, la semana pasada los planteles fueron limpiados y sanitizados.

Ante este regreso a las aulas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló que los maestros no se niegan al retorno, incluso, dijo, son los más interesados; sin embargo, primero se tiene que garantizar que se cuenta con todas las medidas de seguridad sanitaria y que los docentes ya cuenten con las dos dosis de la vacuna contra Covid-19.

"Mientras no se tengan todas esas cosas, no es que el maestro esté renegando, no, al contrario: estamos de acuerdo, pero también por parte de la autoridad que cumpla con las medidas preventivas, con los materiales y todo lo que se está pidiendo", indicó Leonel Obed Dzul Canul, profesor de Campeche.

Por su parte, el docente Miguel Augusto Palomo Cuevas, quien es director de la Telesecundaria 152, ubicada en Checubul, en el municipio de Ciudad del Carmen, subrayó que, aun cuando a ellos no les corresponde iniciar en esta primera etapa, el compromiso de la Secretaría de Educación era entregar después de las vacaciones de Semana Santa el material de limpieza, lo cual no se cumplió.

Expuso que lo ideal sería que el regreso a clases se diera hasta el próximo ciclo escolar, debido a que hay mucha movilidad de los docentes y ciudadanos campechanos hacia los estados vecinos, principalmente a Tabasco y Yucatán, entidades que aún no están en semáforo verde.

"Independientemente que en Campeche estemos en semáforo verde, lo ideal sería que los estados aledaños, en este caso Tabasco y Yucatán, también tuvieran esas condiciones porque hay mucha movilidad. Por ejemplo, yo vivo en Mérida y trabajo en Campeche, hay cierta movilidad de prestadores de servicios educativos que tienen esta misma situación", apuntó.

Por su parte, el secretario de Educación estatal, Ricardo Koh Cambranis, detalló que el regreso será de manera escalonada, por lo que la mitad de la matrícula de cada escuela irá el lunes y la otra mitad, el martes.

Explicó que, junto con la Secretaría de Salud, estarán pendientes las próximas tres semanas y, de no presentarse contagios, se abrirían otras 486 escuelas de preescolar, primaria y secundaria en una segunda fase.

Aclaró que los colegios privados de los tres niveles educativos regresarían en la tercera fase.