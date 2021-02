Regresan a Jalisco misas, actividad deportiva

"Las funciones de box se permiten, con un aforo de no más de 300 personas y algo muy importante también, reanudamos el trabajo con nuestros talentos deportivos en Jalisco".

Las competencias de calle o carreras no tendrán más de 40 participantes y sin espectadores.

El Gobernador Enrique Alfaro agregó que en el caso de los partidos de futbol, los aficionados podrán regresar a los estadios siempre y cuando los clubes soliciten el permiso y cumplan los protocolos.

"Si se quiere celebrar un partido de futbol con público el club interesado en hacerlo tiene que ser una solicitud de la mesa para evaluar qué aforo estaría permitido y los protocolos correspondientes lo mismo si hay un evento cultural queremos", destacó.

En cuanto a las actividades culturales, regresarán a la presencialidad con aforos reducidos.

En cuanto a las celebraciones religiosas se permiten al 50 por ciento, pero no podrá haber peregrinaciones.

Chivas y Atlas podrán solicitar jugar con afición

Tanto Chivas como Atlas podrán solicitar la autorización para el ingreso de la afición en las tribunas del Estadio Akron y del Estadio Jalisco, así lo dio a conocer el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro.

Desde el torneo Guardianes 2020, los Zorros han disputado sus encuentros a puerta cerrada a causa de la pandemia, mientras que cerca de 4 mil aficionados del Guadalajara pudieron ingresar al Clásico Nacional en los Cuartos de Final del año anterior y el resto ha sido sin público.

"Si se quiere celebrar un partido de futbol con público, el club interesado en hacerlo tiene que hacer una solicitud a la Mesa de Salud para evaluar que aforo está permitido y cuáles serían los protocolos correspondientes", comentó el Gobernador en conferencia.

En cuanto a deportes en general, se pondrán realizar actividades al aire libre con un máximo de 50 participantes y sin espectadores.

La Copa Jalisco se jugará sin público y la segunda fase será con aforo limitado.

En funciones de box, el aforo máximo será del 30 por ciento o no mayor a las 300 personas. Mientas que para las competencias en la calle no podrán haber más de 40 participantes y no se permitirán espectadores.