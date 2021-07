Aun así, a "No Sudden Move", que se estrena el 1 de julio en HBO Max, no le faltan estrellas. Y aunque la presencia de Clooney pudo haber reforzado el espíritu de volver a juntar a la banda, "No Sudden Move" sigue siendo una prima de una de las películas más celebradas de Soderbergh: "Out of Sight" ("Un romance peligroso") de 1998, la elegante y sublime aventura adaptada de Elmore Leonard.

Esa película comenzaba bajo el sol de Miami pero descendía a la invernal Detroit. Veintitrés años después, "No Sudden Move" trae a Soderbergh de vuelta a la capital automotriz junto con Don Cheadle, quien interpretó memorablemente a Maurice "Snoop" Miller en "Out of Sight".

Noticia Relacionada Regresan a Detroit

Desde entonces, Cheadle ha coprotagonizado cuatro películas más de Soderbergh: "Traffic" ("Tráfico"), y las cintas de "Ocean´s". Pero en esta ocasión tiene el papel estelar.

"Esto fue diseñado como un vehículo para Don, lo quisiera o no", dijo Soderbergh. "Literalmente, quería ver a este tipo caminando, caminando, caminando, y nos lanzamos en paracaídas a esta historia".

"No Sudden Move" comienza con Cheadle, en el papel de Curt Goynes, deambulado por Detroit en la década de 1950. Soderbergh y el guionista Ed Solomon concibieron la película desde el comienzo como un filme de atraco con un trío de ladrones unidos al estilo de aquellos en película de cine noir de Robert Wise "Odds Against Tomorrow" ("Reto al destino") de 1959. Esa fue una inspiración, al igual que la película de crimen clásica de la década de 1970 "The Friends of Eddie Coyle" ("El confidente").

Pero mientras trabajaban en el guión, Solomon se topó con la historia de los esfuerzos de la industria automotriz para evitar los controles de las emisiones de carbono. "No Sudden Move" comienza con tres delincuentes contratados (interpretados por Cheadle, Benicio del Toro y Kieran Culkin), pero se expande para abarcar algunos de los pecados originales de Detroit, de manera similar a como lo hace "Chinatown" con Los Ángeles. El elenco también incluye a Bill Duke, Jon Hamm, David Harbour, Julia Fox, Brendan Frazier, Matt Damon y Ray Liotta.

"Pudimos hablar sobre las prácticas discriminatorias y la comunidad y la devastación de Detroit y la codicia de los fabricantes de autos, sin hacer proselitismo o restregarlo", dijo Cheadle. "Todo era parte de la intriga narrativa. Se sentía de muchas maneras como ´Out of Sight 2.0´ o 1.0, 30 años antes. Como revisitar ese tipo de energía".

Cheadle no estaba necesariamente ansioso por volver a un set de rodaje en ese momento, pero también se dio cuenta de que si no lo hacía, Soderbergh, quien se estaba quedando en casa, seguiría probablemente escribiendo y enviándole guiones.

El director logró filmar sin incidentes con pruebas frecuentes de COVID-19 en dos unidades móviles por las que pagó personalmente. El elenco principal y el equipo de producción formaron una burbuja social en cuarentena.

"Sé que hice pasar a Steven por una especie de infierno con mi incertidumbre sobre volver", dijo Cheadle. "Perdí a miembros de mi familia por COVID. Estaba muy nervioso incluso de salir de casa".

Cheadle sonríe. "También lo culpo por ´Contagion´ (´Contagio´)", dijo en referencia al profético drama pandémico de Soderbergh de 2011. "Creo que él es el paciente cero".

En abril, Soderbergh lideró un esfuerzo para montar una entrega presencial de los premios Oscar pese a las restricciones del COVID-19. El espectáculo fue bellamente filmado, empezando con una fluida toma de la entrada de Regina King, e hizo que una ceremonia que suele ser impersonal se sintiera cálidamente íntima. Pero también pecó de tener presentaciones y discursos demasiado largos, y la maniobra de cambiar el orden de los últimos premios hizo que terminara de manera extraña.

LA ACADEMIA

En general, Soderbergh está satisfecho con la ceremonia. La transmisión logró lo que se proponía: que los Oscar fueran presenciales de forma segura mientras se experimentaba con un formato que suele ser inflexible.

"Hasta donde yo sé, somos la primera premiación en mucho tiempo en la que nadie fue retirado del escenario con música y estoy orgulloso de eso. Eso es lo que pasa cuando contratas al director de una película titulada ´Let Them All Talk´ (´Déjales hablar´)", bromeó haciendo alusión a su película de 2020 para HBO Max, con Meryl Streep, filmada principalmente en un crucero.

Pero Soderbergh sí salió de la experiencia — que calificó de satisfactoria y única — con una sensación mordaz de una crisis existencial mayor para el cine. Los ratings, como ha ocurrido con la mayoría de las premiaciones en pandemia, se desplomaron.

"Simplemente lo veo como un asunto más grande que los temas específicos de cómo se vio nuestra premiación, y eso es: ¿Cómo hacemos que a la gente le importen las películas como antes?", dijo. "Para mí, esa es verdadera pregunta que debe afrontarse".

Bastante prolífico

- Durante la pandemia, Steven Soderbergh ha filmado dos largometrajes, estrenó un par de películas, escribió la secuela de su primer filme, "Sex, Lies and Videotape" ("Sexo, mentiras y video") de 1989; reeditó algunas de sus películas viejas (principalmente por diversión) y coprodujo los Premios de la Academia.

- Es una cantidad de logros que deja corto al rompecabezas de mil piezas que algunos de nosotros aún estamos orgullosos de haber armado en mayo.

- Pero en una época en la que gran parte de Hollywood atraviesa un cambio profundo, Soderbergh ha aprovechado como pocos este momento incierto.

- "Creo que es justo decir que soy la cucaracha de esta industria", dijo el cineasta sonriendo en una entrevista reciente por Zoom. "Puedo encontrar la forma de sobrevivir en cualquier versión con la que sea confrontado".

- Soderbergh ha producido en promedio una película al año en sus 35 en el cine, acumulando una obra ágil y frenética que abarca desde indies experimentales para iPhones, como "High Flying Bird" y "Unsane" ("Perturbada"), hasta cintas comerciales para complacer a las masas como "Ocean´s Eleven" ("La gran estafa"), "Erin Brockovich" ("Erin Brockovich: Una mujer audaz") y "Magic Mike".

| El director Steven Soderbergh en el plató de "No Sudden Move".