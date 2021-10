Regresan a clases todas las escuelas

"El jueves hubo una segregación cuando dijimos privadas cien por ciento, y públicas 50 por ciento; ya tuve mi primer jalón de orejas, me dijo Sofialeticia, no señor, no puede dar un trato diferente, hay suficientes escuelas públicas ya listas, ya dignas, que si cumplen el protocolo también pueden regresar los niños, entonces no hay distinción, es un regreso voluntario, el estado hace todo para tener listos los planteles y quien decide es la familia".

Recalcó, nosotros nos vamos a encargar para que ya mañana regresen los niños, a tener su ciclo escolar, ni un día más de retraso, pero si los padres lo ven agripado, no lo lleven".

Al personal educativo también pidió su apoyo porque el reto será mayúsculo en este regreso a clases, no sólo ante covid-19, sino también por el tema de salud mental, después de casi dos años de encierro por la pandemia.

Demandó a los maestros estar alertas para detectar posibles casos de depresión, problemas de salud mental o de violencia en casa, ya que tan solo en esta semana recibió cientos de denuncias sobre abusos contra menores, a fin de "informar de balazo a las autoridades".

Sofíaleticia Morales, titular de Educación, afirmó que el regreso a clases presenciales será de manera Planeada, Prudente y Pertinente, para lo cual, en coordinación con la Secretaría de Salud, a cargo de Alma Rosa Marroquín Escamilla, se elaboró el manual "Estrategia de Regreso Seguro a la Escuela".

Detalló que hasta hoy 351 escuelas públicas y 774 privadas (1,125) de los 5, 988 planteles que hay en el estado, tienen clases de manera presencial o mixta, mientras 4, 963 (4,487 públicos y 476 privados), trabaja en la modalidad a distancia.

Regreso a clases será voluntario para alumnos. Admitió que por el momento se desconoce cuántas escuelas públicas y privadas estarán en condiciones para regresar a clases presenciales sin restricciones de aforo, ya que el mapeo para tener esa información lleva un avance del 50 por ciento.

Puntualizó que el regreso a clases presenciales sólo es voluntario para los alumnos, no para los maestros, aunque "obviamente habrá casos especiales que se verán siempre respetando la dignidad de los maestros y la salud de los maestros, maestras y los niños".