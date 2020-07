Regresan a casi a mil visitantes americanos

Matamoros, Tam.- Las restricciones por parte de las autoridades sanitarias en los Puentes Internacionales de Matamoros se mantienen, y este fin de semana se reforzaron las acciones.

De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades estatales que se encuentran al frente de estas acciones, es que el sábado fueron retornados alrededor de 730 automovilistas, mientras que el domingo fueron alrededor 240 más en los diferentes cruces internacionales.

Las cifras que se han dado a conocer son de los tres puentes que colindan con la vecina ciudad de Brownsville y Matamoros, considerando que este fin de semana se incrementó el flujo de residentes y ciudadanos de Estados Unidos por ser días feriados en aquel país (Día de la Independencia).

Durante los fines de semana no se aplica el doble no circula, sin embargo dentro de las restricciones son que no pueden ir a bordo de la unidad más de dos personas, así como el conductor y el copiloto deben de traer cubrebocas para poder ingresar a Matamoros.

Así mismo otra de las medidas que se implementa fue que se les preguntaba a qué venían a la ciudad; algunos respondieron que venían de compras, pero como estaba todo cerrado fueron retornados, es por eso que se incrementó el número de regresados.

En tanto este lunes va a continuar el operativo en los diferentes cruces internacionales, aplicándose además el doble no circula, este lunes los que tienen en su terminación de placa del vehículo 0-1 no pueden circular en territorio tamaulipeco. Ni los tamaulipecos salvo trabajos esenciales.