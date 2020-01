Regresan a aulas más de 25 mil alumnos

No obstante las contingencias que se han presentado, unos 25 mil estudiantes de los diferentes niveles de escolaridad, tanto de escuelas públicas como privadas en la localidad, y la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, regresaron a clases el día de ayer luego del período vacacional con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.

De hecho por datos recabados por este medio de comunicación revelan que no se registro ausentismo, aunque algunos alumnos no alcanzaron a iniciar el ciclo por que se encontraban de vacaciones, se estarán incorporando durante el día de hoy o mañana.

No se han reportado casos de ausencia escolar, no obstante que en inicio del 2020, no ha sido el mejor, no ha sido obstáculo para que regresen a clases los estudiantes, así como el personal docente y administrativo con nuevos brios.