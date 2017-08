Regresa a Monterrey

La banda canadiense celebrará el 15 aniversario de su álbum con cuatro shows en el País.

La cita con los regios será el jueves 9 de noviembre en el Auditorio Citibanamex.

Este año marca el decimoquinto aniversario del álbum No Pads, No Helmets.. Just Balls (2002), con el que la banda inició su carrera.

La preventa será los días 30 y 31 de agosto, mientras que la venta general de boletos inicia a partir del 1 de septiembre.

Monterrey, N.L.