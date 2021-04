Regresa, y por partida doble

ULTIMAN DETALLES

Una versión "más íntima" de la gala realizará 13 de septiembre de este año y una más grande el 2 de mayo de 2022, para inaugurar una exposición de dos partes que estará abierta por casi un año.

"In America: A Lexicon of Fashion", que será abierta el 18 de septiembre, celebrará el 75mo aniversario del Instituto del Vestido del museo y "explorará un vocabulario moderno de la moda estadounidense", dijo el museo. La segunda parte, "In America: An Anthology of Fashion", ocupará las populares salas de época del Ala Americana del museo a partir del 5 de mayo de 2022, y explorará la moda estadounidense en colaboración con directores de cine, "presentando narrativas que relaten las complejas historias de esos espacios". Ambas partes podrán visitarse hasta el 5 de septiembre de 2022.

ESTRELLAS SIN CONFIRMAR

No se informó de inmediato qué celebridades participarán en la gala, que tradicionalmente incluye una mezcla de luminarias de la moda, la música, el cine, la televisión, el deporte y otras áreas. El primer evento en septiembre será más pequeño y se realizará siguiendo las directrices gubernamentales relacionadas con el coronavirus. El de mayo será más grande, acorde a las galas previas que suelen tener unos 550 invitados.

La gala es un gran evento de recaudación de fondos y sirve como principal fuente de financiamiento para el Instituto del Vestido. En 2020 la gala se canceló, pero los fans fueron invitados para participar en un reto de redes sociales para recrear sus estilos favoritos de la alfombra roja.

EXPOSICIONES

Como siempre, las exposiciones serán obra del curador estrella Andrew Bolton. "Durante el año pasado, debido a la pandemia, las conexiones con nuestros hogares se han vuelto más emocionales, al igual que con nuestra ropa", declaró Bolton. "Para la moda estadounidense, esto ha significado un mayor énfasis en el sentimiento sobre la practicidad".

GRAN PROYECTO

La cineasta Melina Matsoukas, de "Queen & Slim" ("Queen y Slim: Los fugitivos") ha sido comisionada para crear un proyecto cinematográfico de final abierto en las galerías con contenido que cambiará durante el curso de la exposición.