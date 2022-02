Regresa un millón de estudiantes a clases presenciales en Tamaulipas

Mario Gómez Monroy.

Al menos un millón de alumnos de todos los niveles regresan a clases presenciales a las escuelas de Tamaulipas, esto luego de que aparentemente el nivel de contagios ha disminuido esto de acuerdo al decreto que aseguró es benéfico para el reinicio de clases presenciales.

El secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, dijo que la capacidad en las escuelas será del 50 por ciento y solo aquellas escuelas que están vandalizadas o que tiene problemas de infraestructura no regresaran; son 29 instituciones educativas las que están en ese tenor, aseguró.

Indica que todos los maestros ya se han aplicado la vacuna de refuerzo contra el Coronavirus y en cuanto a los alumnos de 5 a 13 años que no han sido vacunados, el secretario dijo que hasta el momento no se ha tenido problemas con este sector, "los niños no tienen clases presenciales y andan de aquí para allá. Ahora van estar concentrados y con los protocolos de bioseguridad.

"Me voy a adelantar, según el decreto que se emite este 15 de febrero, ya existen las condiciones para el regreso completo en los planteles en todos los municipios", aseguró hoy en la Universidad Politécnica de Altamira.