Regresa a Twitter

Cinco días después de revelar que fue violada, Karla Souza volvió a escribir en su cuenta de Twitter, sin referirse al tema.

La actriz de Nosotros los nobles sólo se abocó a promover la nueva temporada de “How to get away with murder”, donde participa al lado de Viola Davis.

“Who’s ready”, preguntó en un breve texto.

El martes en una entrevista con Carmen Aristegui, Souza recordó sin decir nombres, que en los inicios de su carrera fue violentada por el director-productor de una serie televisiva.

Horas después Televisa rompió relaciones con Gustavo Loza, de “Los Héroes del Norte” y “40 y 20”, tras lo que calificó como una investigación preliminar.

Desde entonces Loza ha negado las acusaciones y continúa laborando en la segunda temporada de “Run coyote run” para el canal de paga Fox.

Hasta el momento, la actriz no ha declarado si el realizador mexicano es o no el victimario.