Regresa tras larga pausa

Ciudad de México.

Rihanna vuelve al mundo de la música después de un largo periodo en el que la intérprete dejó de cantar y se dedicó de tiempo completo a su línea de maquillaje y ropa Fenty.

El regreso de la cantante de "Work" es una colaboración con el rapero PartyNextDoor, un compositor canadiense que lanzó su nueva canción, "Believe It".

El regreso tan esperado de la ahora también empresaria tomó a muchos por sorpresa. Al igual que su carrera musical, Rihanna había abandonado sus redes sociales, hasta hoy que publicó un fragmento de la canción nueva en sus cuentas. Sus fans no tardaron en notarlo y pronto recibió cientos de mensajes llenos de emoción.

Actualmente, el video del audio oficial de "BELIEVE IT" ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

Aunque la industria musical también se ha visto obligada a cambiar y adaptarse a este nuevo modo de vida dentro de los hogares para prevenir el contagio de Covid-19, los músicos y cantantes no se han dejado intimidar por las condiciones de salud y han seguido lanzando sus producciones musicales, por ejemplo Dua Lipa con "Future Nostalgia", su segundo álbum de estudio; Selena Gomez publicó el video musical de su sencillo "Dance Again", y la agrupación británica Little Mix, que regresó con una nueva canción, "Break Up Song".