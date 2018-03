Regresa Talavera al TRI

Jonathan González, Jorge Hernández, Jesús Molina, Omar Govea, Hugo Ayala y Rodolfo Pizarro tienen una oportunidad de oro rumbo al Mundial al ser considerados en la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA.



Son 28 los jugadores elegidos por Juan Carlos Osorio para los partidos de preparación contra Islandia y Croacia, el 23 y 27 de marzo.



Esta convocatoria reviste una importancia particular porque será la base mundialista, la que el 17 de junio enfrentará a Alemania en Moscú, ya que será la única Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo.



La lista también marca el regreso de Marco Fabián luego de una larga lesión. El jugador del Eintracht Frankfurt tiene una opción más en el Tricolor, así como el americanista Edson Álvarez y el jugador de los Tigres, Jürgen Damm, quienes aún no lucen como indiscutibles en la Selección Nacional.



La concentración iniciará el domingo por la noche y el lunes viajarán a San Francisco. Los futbolistas que militan en Europa no pisarán y llegarán directamente a la sede del duelo contra los islandeses.



El resto de los jugadores son habituales en el equipo, con excepción del lesionado Giovani dos Santos.



CONVOCATORIA COMPLETA

Guillermo Ochoa

José de Jesús Corona

Alfredo Talavera

Héctor Moreno

Carlos Salcedo

Diego Reyes

Néstor Araujo

Hugo Ayala

Miguel Ángel Layún

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Héctor Herrera

Andrés Guardado

Marco Fabián

Jonathan Dos Santos

Rodolfo Pizarro

Jonathan González

Jesús Molina

Jorge Hernández

Omar Govea

Javier Hernández

Raúl Jiménez

Oribe Peralta

Hirving Lozano

Carlos Vela

Jesús Manuel Corona

Javier Aquino

Jürgen Damm