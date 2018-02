Regresa Roger Waters a México en noviembre

Cd. de México.- Si te quedaste con ganas de ver a Roger Waters en su anterior visita a la Ciudad de México, tienes otra oportunidad, pues el 28 de noviembre a las 20:00 horas hará una parada en el Palacio de los Deportes.



La preventa Citibanamex para este espectáculo se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero en el sistema Ticketmaster, mientras que la venta general se realizará un día después, a partir de las 11:00 horas en las taquillas del recinto.



Esta presentación surge en el marco de su gira Us + Them con la que también visitará la Arena VFG, en Guadalajara, y con la que ha pisado importantes escenarios de Estados Unidos y Canadá.



El setlist de la velada estará compuesto por las canciones de los más grandes álbumes de Pink Floyd: The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, además de temas de su más reciente álbum Is This the Life We Really Want?.



Ponte listo pues en su parada en 2016 en el Foro Sol, los dos conciertos que ofreció fueron sold out.