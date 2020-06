Regresa restricción al transporte público

Río Bravo, Tam.- Este domingo volvió la veda por parte de autoridades estatales para que circulen unidades de transporte público, ya sean microbuses, peseras o camiones urbanos.

El "hoy no circula" dominical para el transporte público, que se había suspendido por algunos domingos regresa y las protestas no se hicieron esperar, sobre todo de las personas que tienen que acudir a laborar en domingo o cumplir algún compromiso esencial, como consulta médica, compra de alimentos o medicinas y que no tienen auto propio.

Los sindicatos del transporte como Stiat 03 (Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Auto Transporte 03) y TRT (Transporte Regional de Tamaulipas), que encabezan Joel Rodríguez y Antonio Echavarría respectivamente confirmaron que el domingo retomaron esta disposición del Consejo Estatal de Salud Pública.

Desde su implementación una de los inconformes, es la señorita Alejandra Alday, quien manifestó su descontento por la decisión de restringir los domingos la circulación de camiones urbanos y microbuses.

"Todo está carísimo, y todavía pagar 180 pesos de taxi (viaje redondo)", dijo la joven trabajadora, quien precisó que de su domicilio "de la Azteca, son (en promedio) 80 de ida y 80 de venida", en alusión al viaje redondo.

"Al centro son 60 a 70 pesos (solo de ida), pero a donde voy a trabajar, eso me cobran (180 pesos), y me pagan 300, pues que me va a quedar", fustigó la jovencita.

Esta situación afecta sobre todo a adolescentes que trabajan para sufragar sus estudios (en línea) y contribuir a sus hogares y a madres solteras que no cuentan con el respaldo de un cónyuge.