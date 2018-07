Regresa con personaje de doble vida

Ciudad de México

Luego de "Sueño de Amor" (2002), cinta en la que Jennifer López interpretaba a una mucama que se hacía pasar por una de las huéspedes del hotel donde trabajaba después de que el personaje de Ralph Fiennes intentara cortejarla, 16 años después llega lo que parece una secuela indirecta de aquel proyecto: "Jefa por Accidente" ("Second act"), película que de nuevo verá a López llevar una doble vida por necesidad.

LA HISTORIA

En esta ocasión, el personaje de Jennifer López es una mujer que se encuentra frustrada por las pocas oportunidades que tiene en la vida. Esto se debe en gran parte a que ella no cuenta con un título universitario, lo cual ha provocado que la menosprecien en la mayoría de sus empleos.

No obstante, una de sus amigas (Leah Remini) decide hacer algo al respecto y se encarga de actualizar su currículum, haciendo ver a Maya (López) como una mujer sumamente preparada y competente para formar parte de una importante empresa. Lo anterior lleva a Maya a tener problemas con sus seres queridos, ya que conforme pasa el tiempo, cada vez se vuelve más difícil seguir con la mentira.

El trailer oficial sugiere que esta será una película de comedia muy ligera y al igual que en "Sueño de Amor", el personaje de Jennifer López aprenderá un par de lecciones sobre las consecuencias que existen de mentir sobre tu verdadera identidad.

Sin contar sus participaciones en cintas animadas, "Jefa por Accidente" será el primer proyecto de Jennifer López en la pantalla grande desde "Cercana Obsesión", la cual se estrenó en 2015.

"Jefa por Accidente" es dirigida por Peter Segal ("El Superagente 86") y también cuenta con las actuaciones de Vanessa Hudgens ("High School Musical"), Freddie Stroma ("UnReal"), Milo Ventimiglia ("This is us") y Annaleigh Ashford ("Masters of sex").